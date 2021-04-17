Брянский депутат Дятьковский задержан по подозрению в педофилии

Брянск, 17 апреля. Депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов задержали по подозрению в педофилии.

Следователи задержали брянского депутата по подозрению в педофилии.

«Возбуждены уголовные дела, одно из которых в отношении депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов по факту совершения им полового сношения с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ), а другое — в отношении 19-летней жительницы города Дятьково Брянской области, подозреваемой в вовлечении потерпевшей в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ)», — написано на сайте следственного управления.

Силовая поддержка бойцов регионального управления Росгвардии помогла задержать подозреваемых. Сейчас решается избрание меры пресечения в их отношении. Если виновность депутата докажут, то ему будет грозить срок лишения свободы до десяти лет, второму подозреваемому — до восьми лет лишения свободы.

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