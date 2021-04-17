Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 08:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:56
Общество
Российские ученые раскритиковали беспохмельную водку из ягеля
08:55
Общество
Названа наиболее уязвимая перед сезонной аллергией группа населения
08:54
Общество
Эстонские СМИ: Финляндия собирается закупить «Спутник V»
08:53
Общество
Туроператор сообщил о падении цен на авиабилеты до российских курортов
08:48
Спорт
Власти Москвы построят новый спортивный кластер на северо-востоке столицы
08:44
Происшествия
Пьяная женщина устроила массовое ДТП с троллейбусом в Новосибирске
08:44
Общество
Читатели Le Figaro раскритиковали Байдена из-за санкций против России
08:44
Общество
Белый дом в ужасе: Псаки прокомментировала недавнюю стрельбу в США
08:41
Политика
Крым назвал оправданной мерой закрытие части акватории Черного моря
08:40
Общество
Юрист раскрыл опасность оставленных чеков на кассе
08:39
Происшествия
Двух человек эвакуировали спасатели из горящего здания в Гатчине
08:37
Политика
Михеев на пальцах объяснил, почему Западу не стоит совать свой нос в дела России
08:35
Общество
Добыча нефти в США стала причиной экологической катастрофы
08:34
Общество
Российским автомобилистам назвали слабые места двигателей Hyundai и Kia
08:23
Происшествия
Восьмиклассник неожиданно для всех покончил с собой в Прикамье
08:23
Армия
Украинские военные оценили свои силы в случае войны с Россией
08:20
Общество
Российские космонавты успешно вернулись на Землю с МКС
08:13
Шоу-бизнес
Ахеджакова назвала «ерундой собачьей» ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром»
08:00
Общество
Топ-5 ролей юбиляра Леонида Мозгового
07:58
Политика
США выразили готовность защищать Японию ядерным оружием
Все новости
Брянский депутат Дятьковский задержан по подозрению в педофилии
pixabay.com
Происшествия

Брянский депутат Дятьковский задержан по подозрению в педофилии

Депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов задержали по подозрению в педофилии.

Брянск, 17 апреля. Депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов задержали по подозрению в педофилии.

Следователи задержали брянского депутата по подозрению в педофилии.

«Возбуждены уголовные дела, одно из которых в отношении депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов по факту совершения им полового сношения с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ), а другое — в отношении 19-летней жительницы города Дятьково Брянской области, подозреваемой в вовлечении потерпевшей в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ)», — написано на сайте следственного управления.

Силовая поддержка бойцов регионального управления Росгвардии помогла задержать подозреваемых. Сейчас решается избрание меры пресечения в их отношении. Если виновность депутата докажут, то ему будет грозить срок лишения свободы до десяти лет, второму подозреваемому — до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось об объяснении, почему до молодежи не доходят деньги государства. Депутат Цивилев рассказал, куда на самом деле уходят деньги, которые предназначались для молодежной политики.

уголовное дело депутат педофилия
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Брянский депутат Дятьковский задержан по подозрению в педофилии
Рейтинг@Mail.ru