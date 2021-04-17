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Испытания российского ударного дрона «Сириус» пройдут в 2022 году
wikipedia.org  /  Bobbi Zapka / Общественное достояние
Армия

Испытания российского ударного дрона «Сириус» пройдут в 2022 году

Создание первого российского ударного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» подойдет к концу в 2022 году. Чуть позже пройдут первые испытания.

Москва, 17 апреля. Создание первого российского ударного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» подойдет к концу в 2022 году. Чуть позже пройдут первые испытания.

Разработка первого российского ударного дрона закончится в 2022 году, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Летательный аппарат создается компанией «Кронштадт». Впервые макет в размере 1 к 1 был показан на выставке «Армия-2020», которая прошла летом 2020 года.

«Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника «Сириус» планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полет и начнется программа его летных испытаний. Новый БПЛА массой 2 тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем у аппаратов «Иноходец», — сказал источник информации.

Информатор уделил отдельное внимание тому, что общий боевой вес нагрузки дрона может достигать 300 килограммов.

Компания «Кронштадт» делала публикации, которые позволяют отнести «Сириус» к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Взлетная масса дрона составит две тонны, размах крыла достигнет 23 метров, аппарат сможет летать до 20 часов. Максимальной вершиной полета станет точка в семь тысяч метров, а крейсерская скорость будет равна 180 километров в час.

Ранее сообщалось о помощи дрона британской полиции. Аппарат помог обнаружить 800 нарушителей локдауна.

бпла оружие вооружение дрон Сирус
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