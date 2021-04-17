Полиция арестовала четырех рабовладельцев в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 апреля. Стали известны подробности похищения людей рабовладельцами под Ростовом.

Региональная прокуратура раскрыла преступления, совершенные в 2018–2019 годах. Преступники похищали местных жителей и заставляли их работать в полях. У людей отнимали документы и избивали. После отправляли трудиться в ужасных условиях.

Пострадавших ограничивали в передвижении и угрожали оружием. В общей сложности в таком рабстве находились 20 человек. Преступную банду удалось вычислить. Возбуждено уголовное дело. Все материалы находятся в Ростовском областном суде.

Другой вопиющий случай произошел в Брянске. Заведующий патологоанатомическим отделением в морге местной больницы вместе с десятком сотрудников и семью работниками похоронных бюро обманывали родственников умерших относительно сроков выдачи трупов. Они предлагали заказчикам ускорить процесс за вознаграждение.