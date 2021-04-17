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Более 70 нарушений выявили в спортивных школах Камчатки
pixabay.com  /  andreas160578
Общество

Более 70 нарушений выявили в спортивных школах Камчатки

На 15 объектах пяти физкультурно-спортивных организаций Камчатки выявили 71 нарушение санитарно-эпидемиологических и пожарных требований.

Петропавловск-Камчатский, 17 апреля. На 15 объектах пяти физкультурно-спортивных организаций Камчатки выявили 71 нарушение санитарно-эпидемиологических и пожарных требований.

Прокуратурой Мильковского района в детско-юношеской спортивной школе были обнаружены серьезные нарушения пожарной безопасности, из-за чего в отношении директора возбудили дело об административном правонарушении, сообщает газета «Аргументы и факты».

Всего по результатам проверки возбуждено 15 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц. Проверка коснулась физкультурно-спортивных организаций города Петропавловска-Камчатского, а также спортивных заведений Елизовского и Мильковского районов.

В этом году регион празднует 80-летие со дня открытия Долины гейзеров. За последний год эти места посетило более 3 тысяч туристов.

прокуратура проверка спортшкола
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