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Президент Bellator анонсировал последние бои в карьере Федора Емельяненко
wikipedia.org  /  Sergej Rosov / CC BY-SA 3.0
Спорт

Президент Bellator анонсировал последние бои в карьере Федора Емельяненко

Российский боец Федор Емельяненко планирует завершить карьеру. Он проведет два последних боя, сообщил президент организации Bellator Скотт Кокер.

Москва, 17 апреля. Российский боец Федор Емельяненко планирует завершить карьеру. Он проведет два последних боя, сообщил президент организации Bellator Скотт Кокер.

Президент Bellator раскрыл детали «прощального тура» Емельяненко. Бои россиянина, по его словам, должны пройти в присутствии зрителей.

«Мы немного общались с Федором. У нас есть понимание, что у него осталось два боя до завершения карьеры, это его прощальный тур. Но мы хотим, чтобы эти два боя прошли в присутствии зрителей. Поэтому ждем этой возможности», — подчеркнул Кокер.

Последний раз Емельяненко бился в декабре 2019 года. В поединке против американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии он нокаутировал своего соперника.

Брат Федора Емельяненко Александр недавно отреагировал на вызов Вячеслава Дацика. Тот предложил экс-чемпиону мира по боевому самбо пять миллионов рублей за участие в очном поединке. Александр Емельяненко посоветовал Дацику увеличить сумму в несколько раз и связаться с его менеджером.

Федор Емельяненко емельяненко bellator
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