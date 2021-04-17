Аптеки откроют в двух северных селах Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 17 апреля. В сёлах Манилы и Каменское обустроят аптеки на базе больничных пунктов с необходимым набором медикаментов в ближайшие два месяца.

Также на полуострове собираются возобновить выездные медицинские осмотры, которые пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Как сообщил глава Камчатки Владимир Солодов на своей странице в соцсети, сейчас самая острая проблема отдаленных уголков региона — отсутствие лекарственных препаратов в свободном доступе.

Также Манилам пообещали открытие отделения врача общей практики. Финансирование решилось благодаря включению объекта в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

В этом году регион отмечает 80 лет со дня открытия Долины гейзеров. Так, за год эти места Камчатки посетили более трех тысяч туристов.