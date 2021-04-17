Вильфанд анонсировал скучную погоду в Центральной России

Москва, 17 апреля. Затяжные дожди придут на смену теплому апрельскому солнцу.

Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Меняться погода начнет уже на следующей неделе. К столице приближается ярко выраженный циклон, который затронет весь ЦФО.

«Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной», — объяснил Вильфанд.

Вместе с этим, синоптики ввели в Москве желтый уровень погодной опасности. Связан он с серьезным усилением ветра. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Жителей просят быть внимательными и осторожными.