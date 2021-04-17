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Депутат Госдумы оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
pixabay.com
Общество

Депутат Госдумы оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Коллективный иммунитет может сформироваться, если более 60% россиян будут защищены от инфекции. Это должно произойти в конце августа 2021 года.

Москва, 17 апреля. Коллективный иммунитет может сформироваться, если более 60% россиян будут защищены от инфекции. Это должно произойти в конце августа 2021 года.

В больших российских городах, таких как Москва, большая часть населения так или иначе уже столкнулась с коронавирусом, у нее уже сформировался необходимый уровень защиты. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный радио Sputnik.

«Большие города были самыми пораженными местами. В столицах субъектов разная ситуация, но чем дальше на восток, тем меньше количество переболевших. В средней полосе — в районе 40% в крупных городах», — заявил эксперт.

Для формирования иммунитета не только в крупных городах, но и на территории всей страны, нужно активнее прививать жителей сельской местности. Куринный призвал для этого использовать все возможные варианты, включая выездные бригады, организацию прививочных пунктов на базе существующих медпунктов и всяческое убеждение людей проходить вакцинацию.

pixabay.com  / geralt

Депутат допустил возникновение третьей волны пандемии, которая будет по-разному проходить в больших городах и за их пределами. Однако она будет более сглаженной в столице и крупных городах, но серьезной там, где население еще не переболело.

Через два-три месяца у россиян окончательно сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, заявил реаниматолог Александр Островский. Несмотря на то, что граждане не очень активно участвуют в кампании по вакцинации, страна уже практически сформировала необходимый коллективный иммунитет по коронавирусу.

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