Водителям назвали основные признаки поддельной страховки

Москва, 17 апреля. Низкая цена является первым звоночком, который указывает автомобилисту на поддельный страховой полис. Другие способы выявить аферу рассказали специалисты.

Заместитель гендиректора СК «Макс» Виктор Алексеев в беседе с агентством «Прайм» отметил, что мошенники таким образом привлекают клиентов. Эксперт объяснил, что они имеют подготовленные ответы на самые распространенные вопросы, например, «почему так дешево?».

«Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика», — рассказал Алексеев.

Другим признаком является только удаленный диалог. Эксперт отмечает, что можно узнать много интересных подробностей, если просто позвонить в страховую или зайти на ее сайт. Может оказаться, что настоящая стоимость полиса выше, а тот, кто пытается «впарить» дешевый вариант, является мошенником без доверенности и лицензии.

Проконтролировать подлинность страховки лучше всего на сайте РСА. Проверка там проводится по номеру документа или госномеру машины. Таким образом получится узнать некоторые нюансы. Например, бланк полиса является подлинным, а вот в базе может вместо дорогой машины значиться какой-нибудь трактор. Из этого следует, что недобросовестный агент просто забрал себе разницу в страховом взносе.

Недавно стало известно, что в России ужесточат правила эксплуатации снегоходов и квадроциклов. Теперь будет установлен запрет на использование техники при выявлении неисправностей или нарушений.