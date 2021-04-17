Латвийский министр Линкайтс приехал в Москву выпрашивать российский транзит

Рига, 17 апреля. Пока премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявляет, что транзит стране не нужен, министр сообщения Талис Линкайтс говорит, что Рига высоко ценит это партнерство с Россией.

С 12 по 14 апреля в Москве прошла транспортно-логистическая выставка TransRussia 2021, которую, в том числе, посетила латвийская делегация во главе с министром сообщения. В ходе своего выступления он отметил, что Латвия высоко ценит доверие клиентов и партнеров, а также рада сотрудничать с Россией по вопросам евразийских транспортных коридоров. Об этом сообщает портал SputnikNews. «Эта выставка для национального стенда Латвии является 23-й по счету. Несмотря на ограничения и трудности, представители отрасли нашли возможность приехать на выставку, встретиться с партнерами из других стран. Латвия придает большое значение развитию дружеских и партнерских отношений в области транспорта со всеми участниками TransRussia.», — заявил Линкайтс. Он подчеркнул, что выставка поможет укрепить и усилить связи, что положительно отразится на экономике стран. Политик отмечает, что Рига будет рада сотрудничеству и предлагает мультимодальные транспортные решения с полным доступом к морскому, воздушному, железнодорожному и автомобильному сообщению. Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Zamir Usmanov / Victor Lisitsyn

Напомним, согласно официальной информации, объем грузооборота в портах Латвии в 2020 году снизился на треть, и на сегодняшний день транзитная отрасль государства находится в кризисной ситуации. Это связано с тем, что из-за недружественной позиции Риги Россия перенаправила свои грузы на отечественный рынок.

Ранее израильский политолог и дипломат Яков Кедми заявил, что в странах Прибалтики у власти находятся хамы и нацисты, а России пора «списывать их с карты».