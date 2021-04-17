Россия жестко взялась за нелегальных мигрантов из Украины

Москва, 17 апреля. Свыше 150 тыс. нелегальных иммигрантов из Украины должны покинуть территорию РФ. Об этом сообщил заместитель главы МВД России Александр Горовой.

В ходе Межпарламентской ассамблеи СНГ российский государственный деятель заявил, что украинцы, находящиеся в России нелегально, должны самостоятельно покинуть страну до 15 июня 2021 года. В противном случае их ожидает депортация и запрет на въезд на долгий срок. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

«До 2014 года нелегала-украинца в России просто сажали на транспорт, довозили до границы, затем передавали украинской стороне. А сейчас, когда поезда на Украину из России нормально не ходят, самолеты не летают, нормальных отношений между странами нет, украинцу-нелегалу придется разве что топать до родной Украины пешком», — говорит политолог Александр Охрименко.

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Федеральное агентство новостей /

Эксперт считает, что в результате депортации могут подвергнуть только тех граждан Украины, которые фигурируют как злостные нарушители российского законодательства. Если их нельзя будет вернуть в родную страну, то, вероятно, их станут выводить «к соседям». Например, в Белоруссию.

Ранее стало известно, что мигранты-строители, которые были ввезены российскими застройщиками, уходят в другие сферы,