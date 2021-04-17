МВД рассказало, как правильно фотографироваться на паспорт

Москва, 17 апреля. МВД России рассказало об основных запретах для фотографий на паспорт.

Недопустимо редактировать фотографии, предназначенные для паспорта, а также фотографироваться в цветных линзах, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Министерство подчеркнуло, что для обеспечения более точной визуальной идентификации граждан был издан приказ МВД России, который вводит ограничения для фотографий, предназначенных для вклеивания в паспорт. Запрещено редактировать, либо художественно обрабатывать снимки для улучшения внешности. Недопустимы линзы, изменяющие цвет глаз. Министерство подчеркнуло, что на изображении должны быть достоверно видны все особенности лица.

«Несоответствие фотографий установленным требованиям служит основанием для отказа в приеме заявления о выдаче (замене) паспорта и документов», — передало МВД.

Министерство отдельно подчеркнуло, что личные снимки должны в день выдачи или замены паспорта соответствовать возрасту гражданина. Размер фотографии обязан составлять 35 мм на 45 мм. Снимки в головных уборах разрешены только людям, вера которых запрещает представать перед незнакомцами без покрытой головы.

Люди, которые носят очки, должны быть в аксессуарах, но без тонированных линз, а оправа не должна закрывать лицо. Запрещается фотографироваться для паспорта в форменной одежде, в верхней одежде, в шарфах, которые закрывают подбородок.

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