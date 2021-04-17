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Лобода показала себя после перенесенного COVID-19
instagram.com  /  @lobodaofficial
Шоу-бизнес

Лобода показала себя после перенесенного COVID-19

Певица Светлана Лобода всю пандемию соблюдала карантин, опасаясь заразиться коронавирусом, но это не спасло ее от инфекции. Артистка впервые показала себя после коронавируса.

Москва, 17 апреля. Певица Светлана Лобода всю пандемию соблюдала карантин, опасаясь заразиться коронавирусом, но это не спасло ее от инфекции. Артистка впервые показала себя после коронавируса.

Лобода перемещалась только на частном самолете и требовала от обслуживающего персонала сдачи тестов на COVID-19. Однако множество принятых мер так и не помогли ей избежать заражения инфекцией. Около полутора недель назад звезда заболела COVID-19.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — рассказала в Instagram Лобода.

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Однако болезнь протекала у нее в легкой форме. Артистка, спустя две недели самоизоляции, вернулась к обычной жизни. Лобода приступила к гастролям, отрабатывая все концерты. Она тут же решила показать, как выглядит после перенесенной болезни.

«Долго я бездельничала... Вышла на работу, четвертый день как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится», — поделилась звезда в Instagram.

Даже на больничном Лобода продолжала трудиться удаленно, решая рабочие вопросы вместе со своей командой из музыкального шоу «Голос.Дети». Певица по видеосвязи давала советы своим юным подопечным.

Ранее коронавирус нового типа врачи диагностировали у популярной российской исполнительницы Светланы Лободы. Болезнь стала причиной переноса крупного концерта, который пройдет теперь 16 апреля на сцене концертного зала «Барвиха Luxury Village». Все приобретенные билеты будут действительны на новую дату, подчеркнула Лобода.

лобода пандемия коронавирус
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