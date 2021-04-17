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Один из крупных металлургических заводов Украины оказался на пороге банкротства
pixabay.com
Украина

Один из крупных металлургических заводов Украины оказался на пороге банкротства

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 07:06
Укрметаллургпром обратился в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), чтобы устранить последствия, которые могут привести к закрытию Днепровского металлургического комбината.

Днепр, 17 апреля. Укрметаллургпром обратился в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), чтобы устранить последствия, которые могут привести к закрытию Днепровского металлургического комбината.

Укрметаллургпром направил обращение председателю АМКУ, в котором призывает исключить искусственное ограничение конкуренции и доступа к торгам. Об этом сообщает официальный сайт Укрметаллургпрома.

В 2020 году компания Metinvest B.V. (входит в группу "Метинвест", которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову) обратился в Антимонопольный комитет Украины с просьбой предоставить разрешение на концентрацию ЦМК ДМК (Днепровский металлургический комбинат). Это даст возможность Metinvest B.V. участвовать в открытых торгах. Однако к 15 апреля 2021 года организация не получила ответ от АМКУ.

В связи с этим компания находится в неравной конкурентной борьбе с другими возможными участниками аукциона. Такая ситуация фактически лишает Metinvest B.V. возможности участвовать в торгах. Без разрешения украинского антимонопольного ведомства все действия организации (включая оплату гарантийного взноса) могут привести к чрезмерным расходам.

Один из крупных металлургических заводов Украины оказался на пороге банкротства
zaporizhstal.com  / Пресс-служба ПАО «Запорожсталь»

Бездействие АМКУ может привести к сильному снижению цены продажи предприятия, а затем к недостаточному наполнению финальной суммы, которую необходимо выплатить кредиторам Днепровского металлургического комбината, чтобы удовлетворить их требования, и отмене аукциона, а также ликвидации ПАО «ДМК».

В таком случае, вместо развития предприятия и его спасения, это приведет к остановке производства, а затем прекращению выплат заработной платы сотрудникам, их увольнению и повышению безработицы. В результате может возникнуть напряженность в обществе и даже социальный взрыв регионального масштаба.

Укрметаллургпром надеется, что антимонопольный комитет рассмотрит обращение и даст ответ относительно сложившейся ситуации. Заявитель также призывает АМКУ исключить искусственное ограничение конкуренции и предоставить доступ к торгам для опытных кредиторов, которые способны развивать металлургическую отрасль на Украине.

Один из крупных металлургических заводов Украины оказался на пороге банкротства
wikipedia.org  / Třinecké železárny / Attribution

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что толпа украинских предпринимателей попыталась взять штурмом мэрию Киева. Бизнесмены выступили против продления локдауна в столице.

Украина днепр металлургия антимонопольный комитет Метинвест
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