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Украинский эксперт рассказал о глупых нападках Киева на «Северный поток – 2»
Федеральное агентство новостей
Украина

Украинский эксперт рассказал о глупых нападках Киева на «Северный поток – 2»

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 07:10
Евросоюз неоднозначно относится к Украине как к стране, которая осуществляет транзит газа, а ситуация с «Северным потоком — 2» здесь ни на что не влияет.

Киев, 17 апреля. Евросоюз неоднозначно относится к Украине как к стране, которая осуществляет транзит газа, а ситуация с «Северным потоком — 2» здесь ни на что не влияет.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что строительство газопровода «СП-2» — это энергетическая война. Однако представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что этим термином можно назвать блокаду Крыма. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

В Берлине неоднократно говорили о том, что украинский газопровод должен эксплуатироваться. В целом Евросоюз не намерен снижать обороты в потреблении газа, несмотря на «зеленую энергетику».

«Европа нуждается в российском газе. И строительство «Северного потока — 2» не отменяет актуальности украинского пути транспортировки газа. Европа и дальше будет лоббировать существование украинского транзитного пути», — считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Он подчеркнул, что Украина в качестве транзитной страны представляет интерес для Европы, но относятся ли к ней также США — это уже другой вопрос.

Украинский эксперт рассказал о глупых нападках Киева на «Северный поток – 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее политолог Ростислав Ищенко объяснил, для чего Россия строит газопровод «Северный поток — 2». По его мнению, это необходимо для ухода от монополии украинской газотранспортной системы.

Украина россия евросоюз ес Северный поток — 2
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