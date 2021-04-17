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Депутат Рады предупредил о «гибели» Украины цитатой Тараса Шевченко
zagittya.com.ua  /  Пресс-служба партии ОПЗЖ
Украина

Депутат Рады предупредил о «гибели» Украины цитатой Тараса Шевченко

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 07:12
Киевская власть ведет войну с собственным народом, а значит страну ждет гибель. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Киев, 17 апреля. Киевская власть ведет войну с собственным народом, а значит страну ждет гибель. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Рабинович опубликовал заявление, в котором обратил внимание на сложную ситуацию на Украине. Парламентарий подчеркивает, что нынешняя власть в Киеве «ведет войну с собственным народом». Это выражается в «заоблачных» тарифах на топливо и провале борьбы с пандемией коронавируса.

Текущее положение дел на Украине он охарактеризовал цитатой из стихотворения Тараса Шевченко «И вырос я в чужом краю».

«Погано дуже, страх погано
В оцій пустині пропадать!
А ще поганше на Украйні
Дивитись, плакать — і мовчать!

В переводе: Как плохо, как ужасно плохо! Мне здесь в пустыне пропадать, Но еще хуже на Украине смотреть, и плакать — и молчать!

Депутат Рады предупредил о «гибели» Украины цитатой Тараса Шевченко
Global Look Press  / Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Рабинович добавил, что власти ежедневно отчитываются о «процветании», тогда как в стране наблюдается «шокирующая картина по всем отраслям и направлениям». Он напомнил обещание первого президента Украины Леонида Кравчука, что «через десять лет Украина станет самой богатой страной Европы».

«Вот с тех пор весь этот «лохотрон» и продолжается, а страна тем временем просто погибает», — утверждает Рабинович.

В минувшую пятницу министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о росте числа заболевших коронавирусом в стране. За сутки зафиксировано 17 479 заболевших. Количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 921 244, летальных случаев — 39 096.

Рабинович отметил, что Институт показателей и оценивания здоровья при университете штата Вашингтон в США предупреждал, что в апреле на Украине ожидается более 60 тыс. больных коронавирусом ежедневно.

Украина рабинович ОПЗЖ
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