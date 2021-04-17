Депутат Госдумы Водолацкий объяснил, когда РФ вернет транзит в страны Балтии

Москва, 17 апреля. Россия не вернет транзит в Прибалтику, как минимум, в ближайшие несколько лет. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Российский политик заявил, что Литве, Латвии и Эстонии нужно признать свою неправоту, чтобы наладить отношения с Кремлем. Однако даже в этом случае Россия «посмотрит на поведение» стран Балтии прежде чем возвращать транзит. Об этом сообщает портал Baltnews.

«Понимаете, когда собака очень маленькая, но она тебя кусает, зачем же ее кормить — она еще больше будет злиться. Поэтому пусть их кормят те, кто дает им указания», — поделился своим мнением Водолацкий.

Он добавил, что те страны, которые стоят за Прибалтикой, сами «не имеют пропитания». Выходом из сложившейся ситуации может быть отказ от политических амбиций и признание собственной неправоты.

«В таком случае можно будет посмотреть на их поведение в течение пяти лет. Через пять лет, когда придет новое руководство — не националисты, а государственники, которые будут переживать за свое государство, не за интересы США, тогда можно будет с ними разговаривать о транзите», — заключил Водолацкий.

slovodel.com /

Ранее белорусский политолог Валерий Карбалевич заявил, что разрыв транзитных отношений между Минском и Прибалтикой не отразится на Белоруссии.