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МЧС сняло со льдины двух рыбаков на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

МЧС сняло со льдины двух рыбаков на Сахалине

Спасение рыбаков на льдине успешно завершено. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Южно-Сахалинск, 17 апреля. Спасение рыбаков на льдине успешно завершено. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Утром 17 апреля была проведена операция по спасению двух мужчин. Рыбаки находились на льдине, которая откололась и уплывала в море.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщает, что происшествие случилось на озере Изменчивое в Корсаковском районе. На место операции выехали два спасателя Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, которые и помогли рыбакам. В 11:58 мужчины были уже на берегу, от медицинской помощи они воздержались.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на складе в подмосковном Королеве. От возгорания пострадала промзона.

мчс сахалин рыбки
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