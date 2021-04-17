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В Сети показали, как украинцы выживают без газа в курортном Бердянске
Федеральное агентство новостей
Общество

В Сети показали, как украинцы выживают без газа в курортном Бердянске

В курортном Бердянске отключили газоснабжение, из-за чего местным жителям пришлось искать альтернативные способы приготовления пищи.

Киев, 17 апреля. В курортном Бердянске отключили газоснабжение, из-за чего местным жителям пришлось искать альтернативные способы приготовления пищи.

12 апреля в украинском городе Бердянск был полностью отключен газ. Как сообщают местные СМИ, это связано с ремонтом газопровода и заменой части устаревших сетей. Помимо этого, без газоснабжения остались села Роза, Азовское, Шелковое и Нововасильевка. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Из-за перебоев в работе газовых коммуникаций местные жители не могут использовать газовую плиту. Поэтому им приходится искать альтернативные варианты приготовления еды. Одни украинцы предпочли приобрести электроплиту. Другие же вспомнили свои студенческие годы и жизнь в общежитии.

Украинка Ирина Рекункова-Будная приготовила яичницу на утюге и решила поделиться старым «лайфхаком» со своими подписчиками в соцсетях. Фотография мгновенно разошлась по Интернету и стала широко обсуждаться пользователями Сети.

Коммунальные службы обещают вернуть газ в бердянские дома через две недели. Всего на сегодняшний день в курортном городе проживает 110 тыс. человек, которым весь этот период приходится обходиться без «голубого топлива».

pixabay.com  / 

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский подготовил «газовый сюрприз» для жителей Украины на 1 мая. Цена за кубометр «голубого топлива» вновь вырастет.

Украина газ бердянск
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