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Сексолог назвала универсальные прелюдии для разогрева в постели
unsplash.com  /  Artem Labunsky
Общество

Сексолог назвала универсальные прелюдии для разогрева в постели

Прелюдия перед сексом — значимая часть интимного взаимодействия, которая помогает партнерам возбудиться расслабиться и усилить прилив крови к эрогенным зонам.

Москва, 17 апреля. Прелюдия перед сексом — значимая часть интимного взаимодействия, которая помогает партнерам возбудиться расслабиться и усилить прилив крови к эрогенным зонам.

Прелюдией считается период от начала возбуждения до перехода непосредственно к половому акту. Она очень важна для разогрева. Об этом рассказала сексолог Александра Панарина, передает NUR.KZ.

«Конечно, у женщин, как и у мужчин, есть такое понятие, как половая конституция. И нужно понимать, что для одной женщины — это пять минут. А для другой нужно чуть больше времени. От половой конституции зависит время, которое женщине понадобится на разгон», — заявила эксперт.

Прелюдия может состоять из элементов нежности, ласки и расслабленной романтической обстановки. Более того, такие условия может обеспечить как мужчина, так и женщина. Сексолог рекомендовала менять техники.

Панарина также назвала универсальные варианты для прелюдии. Среди них плавные движения во время эротического танца, горячая переписка перед сексом, создание сексуального образа. Кроме того, можно заняться любовью в необычном месте.

Ранее психолог объяснил опасные последствия секса по дружбе. Отношения без обязательств и секс по дружбе набирают популярность в обществе. Однако такой способ общения имеет свои подводные камни. Подобные отношения спорны и опасны, так как физический контакт повышает возможность испытать чувство любви к партнеру, что может сломать дружеское отношение. Об этом предупредил психолог из Ярославля Александр Кузнецов.

секс отношения прелюдии
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