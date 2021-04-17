Байден объяснил, что является «национальным позором» США

Вашингтон, 17 апреля. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с неконтролируемым оборотом оружия в стране «должна закончиться».

Он заявил, что не успокоится, пока не введет здравые реформы в этой области законодательства.

«Это национальный позор. Это должно закончиться», — сказал он на пресс-конференции по данным РИА Новости.

Попытки преобразований в вопросе ношения оружия сталкиваются с оппозицией оружейного лобби и республиканцев в Сенате США. На днях вопрос свободного доступа к оружию в очередной раз встал перед обществом — бывший сотрудник FedEx застрелил восемь человек в здании компании в Индианаполисе в эту пятницу.

Недавно сенатор РФ Алексей Пушков объяснил, зачем Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу. По его мнению, это попытка сгладить углы и избежать слишком серьезного удара по США.