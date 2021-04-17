Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 07:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:24
Общество
Вильфанд анонсировал скучную погоду в Центральной России
07:21
Общество
Депутат Госдумы оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
07:21
Общество
Водителям назвали основные признаки поддельной страховки
07:17
Экономика
Латвийский министр Линкайтс приехал в Москву выпрашивать российский транзит
07:11
Россия
Россия жестко взялась за нелегальных мигрантов из Украины
07:10
Россия
МВД рассказало, как правильно фотографироваться на паспорт
07:10
Шоу-бизнес
Лобода показала себя после перенесенного COVID-19
07:02
Украина
Один из крупных металлургических заводов Украины оказался на пороге банкротства
07:00
Общество
Константин Лопушанский в беседе с ФАН поздравил Леонида Мозгового с днем рождения
06:55
Украина
Украинский эксперт рассказал о глупых нападках Киева на «Северный поток – 2»
06:50
Украина
Депутат Рады предупредил о «гибели» Украины цитатой Тараса Шевченко
06:41
Экономика
Депутат Госдумы Водолацкий объяснил, когда РФ вернет транзит в страны Балтии
06:26
Происшествия
МЧС сняло со льдины двух рыбаков на Сахалине
06:25
Общество
В Сети показали, как украинцы выживают без газа в курортном Бердянске
06:22
Общество
Сексолог назвала универсальные прелюдии для разогрева в постели
06:17
Политика
Байден объяснил, что является «национальным позором» США
06:04
Украина
Журналистка из Киева раскрыла правду о стремительном сокращении населения страны
06:00
Политика
Марков назвал условия, которые могут выдвинуть США России для улучшения отношений
05:53
Общество
Врач рассказал, как пациентам в клиниках навязывают лишние анализы
05:49
Шоу-бизнес
Роберт Де Ниро не может поделить с экс-супругой миллионы долларов
Все новости
Журналистка из Киева раскрыла правду о стремительном сокращении населения страны
Федеральное агентство новостей
Украина

Журналистка из Киева раскрыла правду о стремительном сокращении населения страны

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 07:14
На Украине намечается демографический кризис. В стране одна из самых высоких смертностей среди развитых стран. Об этом сообщила украинская журналистка Катерина Котенкова.

Киев, 17 апреля. На Украине намечается демографический кризис. В стране одна из самых высоких смертностей среди развитых стран. Об этом сообщила украинская журналистка Катерина Котенкова.

На YouTube-канале Знай.ua телеведущая рассказала о причинах, из-за которых численность населения Украины продолжает снижаться. Эту тенденцию отмечают и внутренние, и иностранные ведомства.

«Население Украины стремительно сокращается. К 2026 году население Украины сократится на 1 млн человек, что составляет около 2,5% от общей численности населения страны. Прогнозы по сокращению населения — как те, что делает ООН, так и Институт демографии и социальных исследований — все показывают тенденцию сокращения населения Украины достаточно быстрыми темпами», — рассказала Котенкова.

В своем заявлении журналистка ссылается на Лидию Ткаченко, ведущего научного специалиста Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины. По ее словам, демографическая ситуация в стране ухудшается уже на протяжении десяти лет, и по этим данным Незалежная входит в топ-5 стран мира.

Основными причинами такого явления, по мнению Ткаченко, является снижение уровня рождаемости, повышение смертности и миграция украинцев. Ухудшает ситуацию коронавирусная пандемия, которая увеличивает число смертей и заставляет людей откладывать планы относительно пополнения семьи.

Журналистка из Киева раскрыла правду о стремительном сокращении населения страны
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее стало известно, что на Украине растет число заразившихся коронавирусом. Согласно заявлению украинского минздрава, на 16 апреля в Незалежной было зарегистрировано 17 479 заболевших. От COVID-19 скончались 438 украинцев.

Украина Киев демография население
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Украина / Журналистка из Киева раскрыла правду о стремительном сокращении населения страны
Рейтинг@Mail.ru