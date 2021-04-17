Журналистка из Киева раскрыла правду о стремительном сокращении населения страны

Киев, 17 апреля. На Украине намечается демографический кризис. В стране одна из самых высоких смертностей среди развитых стран. Об этом сообщила украинская журналистка Катерина Котенкова.

На YouTube-канале Знай.ua телеведущая рассказала о причинах, из-за которых численность населения Украины продолжает снижаться. Эту тенденцию отмечают и внутренние, и иностранные ведомства.

«Население Украины стремительно сокращается. К 2026 году население Украины сократится на 1 млн человек, что составляет около 2,5% от общей численности населения страны. Прогнозы по сокращению населения — как те, что делает ООН, так и Институт демографии и социальных исследований — все показывают тенденцию сокращения населения Украины достаточно быстрыми темпами», — рассказала Котенкова.

В своем заявлении журналистка ссылается на Лидию Ткаченко, ведущего научного специалиста Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины. По ее словам, демографическая ситуация в стране ухудшается уже на протяжении десяти лет, и по этим данным Незалежная входит в топ-5 стран мира.

Основными причинами такого явления, по мнению Ткаченко, является снижение уровня рождаемости, повышение смертности и миграция украинцев. Ухудшает ситуацию коронавирусная пандемия, которая увеличивает число смертей и заставляет людей откладывать планы относительно пополнения семьи.

Федеральное агентство новостей /

Ранее стало известно, что на Украине растет число заразившихся коронавирусом. Согласно заявлению украинского минздрава, на 16 апреля в Незалежной было зарегистрировано 17 479 заболевших. От COVID-19 скончались 438 украинцев.