Врач рассказал, как пациентам в клиниках навязывают лишние анализы

Москва, 17 апреля. В некоторых медучреждениях могут «разводить» клиентов на большое количество дополнительных и лишних анализов.

К «лишним» относятся анализы на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры и некоторые виды гинекологических анализов. Например, мазки на условно-патогенную флору, рассказал руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко в беседе с «Прайм».

Также больше не используются для скрининга в современных медицинских учреждениях онкомаркеры. Могут оказаться, скорее всего, бессмысленными анализы на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме чаще всего бессмысленны. Анализы на витамин D, витамин В12, фолиевую кислоту, железо чаще имеют под собой веские основания, заключила врач.

«Если вас торопят, говорят, что огромное количество анализов нужно сдать как можно скорее и «только в нашей клинике» и запугивают диагнозами, то лучше обратиться за вторым мнением в другую клинику», — добавила она.

Также Ткаченко объяснила, что нужно узнавать о предназначении каждого конкретного анализа, так как такое право имеет каждый пациент. Если в ответ специалист начинает уклоняться от ответа, то, вероятнее всего, имела место попытка «навязать» лишние процедуры.

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