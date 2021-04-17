Роберт Де Ниро не может поделить с экс-супругой миллионы долларов

Лос-Анджелес, 17 апреля. Бывшая жена голливудского актера Роберта Де Ниро пытается отсудить у него миллионы долларов, чтобы иметь возможность поддерживать жизнь светской львицы.

В 1997 году Ниро женился во второй раз. Его избранницей стала Грейс Хайтауэр, бывшая стюардесса. На какое-то время пара расставалась, но в 2004 году они вновь обручились. Три года назад актер вновь подал на развод. Брачный контракт звезды пока не вступил в силу. Согласно документу, Хайтауэр и двое их детей должны съехать с квартиры на Манхэттене, продать ее за 20 млн долларов и разделить деньги с Де Ниро. После этого актеру нужно будет потратить не менее 6 млн долларов, чтобы купить новое жилье для экс-жены и детей.

Global Look Press / Nancy Kaszerman

Пока соглашение не вступило в силу, артист полностью обеспечивает Хайтауэр и детей. В пятницу в суде состоялось очередное заседание по их бракоразводному процессу.

Адвокат актера Кэролайн Краусс сообщила на заседании, что Де Ниро приходится браться за любую работу, чтобы погасить долги по неуплаченным налогам.

«Мистеру Де Ниро уже 77 лет, и, хоть он и любит свое дело, его нельзя заставлять работать в таком сумасшедшем темпе только потому, что у него нет другого выхода, — подчеркнула Краусс. — Когда это закончится? Когда у него появляется возможность не браться за каждый возникающий проект и не работать по шесть дней в неделю, по 12 часов в день, чтобы успевать за жаждой мисс Хайтауэр к Стелле Маккартни?».

Адвокат супруги актера Кевин Макдонаф заявил в суде, что с момента подачи заявления о разводе в 2018 году Де Ниро несправедливо продолжал урезать сумму денег, которую он отправлял своей «отчужденной» супруге. Его возмутил тот факт, что артист еще в январе урезал выплаты с 375 тыс. долларов в месяц до «всего 100 тыс. долларов ежемесячно».

Global Look Press / Yukio Tomita

Краусс же обратила внимание на то, что Хайтауэр с каждым годом тратит все больше и больше. По словам юриста, всего за 2019 год она потратила 1,67 млн долларов, включая покупку бриллианта стоимостью 1,2 млн долларов у ювелира Kwiat.

Адвокат отметила, что ее клиент не хочет, чтобы Хайтауэр и двое их детей покидали квартиру на Манхэттене, которая должна быть продана в соответствии с условием брачного договора.

«Но если выбор стоит между продажей квартиры и требованиями госпожи Хайтауэр, отличающейся расточительством и жадностью, мы выберем первое», — подчеркнула Краусс.

Global Look Press / Serge Arnal

В ответ Макдонаф напомнил защитнику Де Ниро, что пока не вступит в силу брачное соглашение, актер должен будет платить бывшей супруге, чтобы она могла поддерживать образ жизни, который у нее был во время брака с артистом. Над заявлениями о том, что актер терпит финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, юрист откровенно посмеялся.

«В образе жизни Де Ниро не было никаких изменений, — заявил Макдонаф. — Когда он собрался на поздний завтрак в Коннектикут, он заказал вертолет. Когда он решил отправиться к своим друзьям во Флориду, он взял частный самолет».

Судья Верховного суда Манхэттена Мэтью Купер после перепалки адвокатов отметил, что пара должна закончить бракоразводный процесс как можно скорее.

«Я хочу, чтобы мисс Хайтауэр и мистер Де Ниро разошлись. Они все равно выйдут из этого процесса богаче, чем любой человек, который ходит по этой Земле», — подчеркнул Купер.

Ранее в ходе слушания Купер напомнил обеим сторонам, жаловавшимся на недостаток финансов, что для 99,9999% людей в мире озвученные звездами суммы представляются «чем-то невообразимым».