Анджелина Джоли ужаснула фанатов прыщами и морщинами на лице

Лос-Анджелес, 17 апреля. Папарацци поймали голливудскую звезду Анджелину Джоли на прогулке и ужаснулись ее внешнему виду. Об этом пишут журналисты интернет-издания Wday.

Знаменитая актриса попала в кадр объективов с одной из своих дочерей. По всей видимости, это был повседневный поход в магазин, почему Джоли предпочла не выделяться из толпы. Она выбрала невзрачный черный балахон, который выглядит достаточно помятым, а лицо скрыла под маской. На фотографиях можно разглядеть только высокий лоб. Но он весь покрыт морщинами и мелкими прыщами.

В Сети появились осуждения в адрес голливудской красавицы. Поклонники недоумевают, как Анджелина, которая была примером для миллионов женщин, превратилась в неухоженную «простушку» средних лет.

Кадр из фильма «Турист» /

Стоит отметить, что это не впервые, когда кинозвезда появляется на публике не в лучшем свете. После скандального развода с Брэдом Питтом она значительно похудела. Ее тело выглядело истощенным, что давало повод задуматься о серьезных проблемах со здоровьем. Речь идет не только о физическом, но и психологическом.

Помимо этого, год назад дочь Анджелины и Брэда Шайло перенесла операцию на бедро. Семья пережила длительный и тяжелый восстановительный период. Недавно девочку вновь увидели на костылях, а на ее ногах были длинные плотные чулки. Некоторые источники полагают, что болезнь прогрессирует.