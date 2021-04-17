Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 05:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:53
Общество
Врач рассказал, как пациентам в клиниках навязывают лишние анализы
05:49
Шоу-бизнес
Роберт Де Ниро не может поделить с экс-супругой миллионы долларов
05:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли ужаснула фанатов прыщами и морщинами на лице
05:27
Армия
NI: Россия выиграла Вторую мировую войну с помощью снайперов
05:25
Происшествия
Четверо детей пострадали в результате взрыва в дымовой трубе под Красноярском
05:16
Экономика
Как получить пособие по беременности и родам в 2021 году
05:11
Общество
Врач рассказал, как спастись от сезонной аллергии
05:06
Происшествия
Восемь смертей зафиксировали во Франции после вакцинации AstraZeneca
05:05
Общество
По 10 тыс. рублей у каждого есть: Ростуризм нашел способ вывезти россиян из Турции
05:05
Наука
«Союз МС-17» покинул МКС с двумя россиянами и одной американкой
05:00
Общество
Иосиф Пригожин: Бывает, что бриллианты делают женщину счастливой
04:47
Общество
Шашлык оказался полезным средством в борьбе со стрессом
04:44
Общество
Amazon вложит $465 млн на съемки первого сезона сериала «Властелин колец»
04:43
Общество
IT-специалисты нашли опасную уязвимость в WhatsApp
04:33
Политика
Прокуратура Украины возобновила дело о коррупции во времена президентства Порошенко
04:23
Общество
Японский циклон принесет дожди на выходные в Сахалин
04:09
Армия
NI: модернизация спасла российский бомбардировщик Ту-22
04:03
Политика
Госдеп США расценил контрсанкции России как эскалацию
04:02
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные
04:00
Общество
Стариков: Сначала нужно решить вопросы с Киевом, а потом заниматься водой
Все новости
NI: Россия выиграла Вторую мировую войну с помощью снайперов
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир
Армия

NI: Россия выиграла Вторую мировую войну с помощью снайперов

В армии Советского Союза снайперов было больше, чем у других участников Второй мировой войны. СССР использовал их в более широком масштабе в сравнении с нацистской Германией.

Москва, 17 апреля. В армии Советского Союза снайперов было больше, чем у других участников Второй мировой войны. СССР использовал их в более широком масштабе в сравнении с нацистской Германией.

Советское правительство часто преувеличивало рассказы о своих фронтовых снайперах в пропагандистских целях. Дуэль между знаменитым советским снайпером Василием Зайцевым и майором Эрвином Кенигом, вероятно, была мифом, хотя Зайцев, несомненно, был замечательным солдатом. Об этом сообщает издание The National Interest.

Такие легенды — это оружие в борьбе за национальное выживание и инструмент для укрепления морального духа. Однако с точки зрения истории они усложняют понимание правды. Тем не менее, Советский Союз использовал снайперов, возможно, больше, чем любой другой участник боевых действий во время Второй мировой войны. СССР выставил их в большем количестве и в более широком масштабе в начале конфликта, если сравнивать с нацистской Германией.

ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Винтовка Мосина, модифицированная для дальней стрельбы, была основным снайперским оружием Красной Армии. Советский солдат использовал тяжелую, почти неразрушимую боевую винтовку с затвором, способную нести пять пуль калибра 7.62x54R.

Мощный патрон и простая конструкция означает, что "Мосин" брыкается, как мул, но обеспечивает точную и надежную огневую мощь в оружии, которое легко поддерживать и трудно повредить. И самое главное, его было легко производить в огромных количествах. Винтовка с железным прицелом имеет эффективную дальность прицельного огня до 500 м.

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области  / 

Авторы книги "Военные снайперы с 1914 года" Мартин Пеглер и Рамиро Бужейро отмечают, что во время одной засады в сентябре 1941 года советские снайперы, прежде чем скрыться в лесу, убили, по меньшей мере, 75 немецких солдат 465 пехотного полка.

"Первоначально немцы столкнулись с небольшим сопротивлением, за исключением плохо оснащенных французских и польских снайперов, которые, хотя и были доблестными, были крайне малочисленны и мало что могли сделать, чтобы остановить вторжение. Первое реальное доказательство силы снайпера должно было стать очевидным во время немецкого вторжения в Россию в 1941 году", — писали Пеглер и Бужейро.

К 1942 году, когда немецкая армия возобновила свое наступление вглубь России, СССР производил 53 тыс. снайперских винтовок ежегодно. Советское военное верховное командование также раздавало миллионы значков снайперов, скорее всего, в более свободной манере, чем сопоставимые армии в то время. Но это отражало приверженность стрелковому ремеслу, что наводило страх на немецких военных.

Ранее авторы The National Interest назвали три главных достоинства советского танка Т-34. Эксперты считают его лучшей бронированной машиной времен Второй мировой войны.

россия ссср вторая мировая война снайпер Винтовка Мосина
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Армия / NI: Россия выиграла Вторую мировую войну с помощью снайперов
Рейтинг@Mail.ru