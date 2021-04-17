NI: Россия выиграла Вторую мировую войну с помощью снайперов

Москва, 17 апреля. В армии Советского Союза снайперов было больше, чем у других участников Второй мировой войны. СССР использовал их в более широком масштабе в сравнении с нацистской Германией.

Советское правительство часто преувеличивало рассказы о своих фронтовых снайперах в пропагандистских целях. Дуэль между знаменитым советским снайпером Василием Зайцевым и майором Эрвином Кенигом, вероятно, была мифом, хотя Зайцев, несомненно, был замечательным солдатом. Об этом сообщает издание The National Interest.

Такие легенды — это оружие в борьбе за национальное выживание и инструмент для укрепления морального духа. Однако с точки зрения истории они усложняют понимание правды. Тем не менее, Советский Союз использовал снайперов, возможно, больше, чем любой другой участник боевых действий во время Второй мировой войны. СССР выставил их в большем количестве и в более широком масштабе в начале конфликта, если сравнивать с нацистской Германией.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Винтовка Мосина, модифицированная для дальней стрельбы, была основным снайперским оружием Красной Армии. Советский солдат использовал тяжелую, почти неразрушимую боевую винтовку с затвором, способную нести пять пуль калибра 7.62x54R.

Мощный патрон и простая конструкция означает, что "Мосин" брыкается, как мул, но обеспечивает точную и надежную огневую мощь в оружии, которое легко поддерживать и трудно повредить. И самое главное, его было легко производить в огромных количествах. Винтовка с железным прицелом имеет эффективную дальность прицельного огня до 500 м.

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области /

Авторы книги "Военные снайперы с 1914 года" Мартин Пеглер и Рамиро Бужейро отмечают, что во время одной засады в сентябре 1941 года советские снайперы, прежде чем скрыться в лесу, убили, по меньшей мере, 75 немецких солдат 465 пехотного полка.

"Первоначально немцы столкнулись с небольшим сопротивлением, за исключением плохо оснащенных французских и польских снайперов, которые, хотя и были доблестными, были крайне малочисленны и мало что могли сделать, чтобы остановить вторжение. Первое реальное доказательство силы снайпера должно было стать очевидным во время немецкого вторжения в Россию в 1941 году", — писали Пеглер и Бужейро.

К 1942 году, когда немецкая армия возобновила свое наступление вглубь России, СССР производил 53 тыс. снайперских винтовок ежегодно. Советское военное верховное командование также раздавало миллионы значков снайперов, скорее всего, в более свободной манере, чем сопоставимые армии в то время. Но это отражало приверженность стрелковому ремеслу, что наводило страх на немецких военных.

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