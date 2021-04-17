Четверо детей пострадали в результате взрыва в дымовой трубе под Красноярском

Красноярск, 17 апреля. Взрыв газов в дымовой трубе частного дома в Красноярском крае ранил четырех детей.

Инцидент произошел в населенном пункте Кибитень. Согласно данным экстренных служб, на которые ссылается ТАСС, все произошло вечером, когда родители детей еще были на работе.

«Вечером в частном доме произошел взрыв газов в дымовой трубе. В результате хлопка пострадали четыре ребенка, один из них госпитализирован», – рассказали спасатели.

Согласно информации источника, 15-летняя госпитализированная девочка получила ожоги рук и лица. Остальные пострадавшие после осмотра врачами отправлены на амбулаторное лечение. Отмечается, что семья благополучная.

Другой страшный случай произошел в Великобритании. Некачественно сделанное наружное освещение в саду у паба King Harold в Ромфорде убило семилетнего мальчика. Он играл на территории, прилегающей к заведению, и прикоснулся к осветительному прибору. В этот же момент ребенка ударило током.