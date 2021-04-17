Как получить пособие по беременности и родам в 2021 году

Москва, 17 апреля. Получить право на пособие по беременности и родам могут только женщины, оформившие соответствующий отпуск.

Выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. Сроки напрямую зависят от того, как эти роды пройдут. К примеру, если на свет появится двойня, женщине должны заплатить за 194 дня до родов и 110 — после.

Выплата полагается женщинам, оформившим отпуск по беременности и родам, и зависит от ее среднего заработка. К примеру, если женщина уходит в отпуск по беременности и родам в этом году, суммарный заработок определяют за 2020 и 2019 годы. Максимальная выплата в 2021 году составит за весь срок 340 795 рублей при рождении одного ребенка и 472 244,5 рубля, если детей будет больше.

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Минимальные выплаты: 58 878 рублей при одноплодной беременности, 65 607 рублей при осложненных родах и 81 588 рублей при многоплодной беременности. Безработным дамам декретный отпуск не оплачивается.

Начисляют пособие одной суммой не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Оформляют документы на выплату на основе больничного листа, который женщине выдает акушер-гинеколог на 30-й неделе беременности.

Это пособие далеко не единственная помощь от государства, на которую может рассчитывать будущая мама. О том, на какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2021 году, читайте в специальном материале ФАН.