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Врач рассказал, как спастись от сезонной аллергии
pixabay.com
Общество

Врач рассказал, как спастись от сезонной аллергии

При появлении характерных признаков нужно принять антигистаминный препарат второго поколения в дозировке, которая подходит вам по возрасту, а затем обратиться к врачу.

Москва, 17 апреля. При появлении характерных признаков нужно принять антигистаминный препарат второго поколения в дозировке, которая подходит вам по возрасту, а затем обратиться к врачу.

Стоит регулярно умываться, чтобы пыльца не забивалась в рот или нос и не провоцировала аллергическую реакцию, рассказал врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный в беседе с радио Sputnik.

«Когда на улице много пыльцы, стоит держаться от деревьев подальше», — посоветовал специалист.

Также он напомнил, что следует попытаться по возможности максимально ограничить доступ пыльцы в домашние помещения, поэтому нужно держать закрытыми двери и окна. В квартире на постоянной основе необходимо проводить влажную уборку.

Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский недавно назвал ключевые признаки аллергической реакции. Самые распространенные из них — заложенный нос, кашель, осиплость и трудности при дыхании, а также кожные проявления. Среди последних выделяют покраснение, сыпь и зуд. Часто реакция начинается в ЖКТ — тогда начинается тошнота, рвота или боли в животе. Многие люди также страдают от слезоточивости, которая не проходит несколько дней подряд.

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