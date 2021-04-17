Восемь смертей зафиксировали во Франции после вакцинации AstraZeneca

Париж, 17 апреля. Французское фармацевтическое агентство заявило о восьми летальных исходах из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca.

По данным Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM) на 8 апреля во Франции прошли вакцинацию более 2,7 миллиона человек. Всего за неделю было выявлено девять новых случаев тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.

Франция, как и большинство европейских стран, предпочла использовать для вакцинации населения от коронавируса препарат англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. За первые несколько месяцев врачи заметили резкое увеличение числа случаев тромбоза, выходящего за рамки статистически вероятного. В результате было принято решение приостановить использование препарата.

Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.

Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала прививку вакциной AstraZeneca. Меркель получила первый компонент вакцины 16 апреля.