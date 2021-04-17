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По 10 тыс. рублей у каждого есть: Ростуризм нашел способ вывезти россиян из Турции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

По 10 тыс. рублей у каждого есть: Ростуризм нашел способ вывезти россиян из Турции

Оперативный штаб при Ростуризме предложит властям назначить фиксированную сумму за авиабилеты для застрявших за границей российских туристов — по 10–12 тыс. рублей.

Москва, 17 апреля. Оперативный штаб при Ростуризме предложит властям назначить фиксированную сумму за авиабилеты для застрявших за границей российских туристов — по 10–12 тыс. рублей.

Многие россияне, отдыхающие в Турции, оказались в сложном положении: билетов в Россию либо нет в продаже, либо цены на них заоблачные. Чтобы решить проблему, в Общественном совете при Ростуризме был создан оперативный штаб.

Руководитель штаба Дмитрий Давыденко подчеркнул в беседе с «Известиями», что все российские авиакомпании, которые отправляли туристов в Турцию, «должны ставить возвратные рейсы». Турецкие же компании должны вернуть клиентам деньги.

ФБА «Экономика сегодня»  / 

До тех пор, пока не введены вывозные рейсы, Давыденко рекомендует россиянам добираться домой через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение: Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ.

Чтобы сократить время на организацию вывозных рейсов, Давыденко предложил сделать их платными для туристов. Но цены на билеты должны быть четко фиксированы для всех. Например, 10–12 тыс. рублей, а купить билеты можно было бы через портал «Госуслуги».

«По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник – вторник, мы предложим такой вариант», — сообщил он.

Ранее в Ростуризме сообщили, что россияне, купившие путевки в Турцию или Танзанию, смогут обменять их на путешествия по России. Это возможно по согласованию с туроператором.

турция ростуризм вывозные рейсы
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