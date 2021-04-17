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«Союз МС-17» покинул МКС с двумя россиянами и одной американкой
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса
Наука

«Союз МС-17» покинул МКС с двумя россиянами и одной американкой

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 05:15
Космический корабль «Союз МС-17» покинул МКС с возвращающимся на Землю экипажем.

Москва, 17 апреля. Космический корабль «Союз МС-17» покинул МКС с возвращающимся на Землю экипажем.

Корабль отстыковался от Международной космической станции и отошел от нее. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-17» штатно отстыковался от Международной космической станции»,— написано в Twitter Роскосмоса.

В нем возвращаются на Землю космонавты из РФ Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. На МКС остались на вахте семь человек, двое из которых — россияне.

Согласно плану посадки, в 7:01 «Союз МС-17» выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. Ориентировочно в 7:30 корабль разделится на отсеки — спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорят в атмосфере.

Ранее «Союз МС-17» успешно причалил к модулю МКС «Поиск». Пилотируемый корабль «Союз МС-17» под управлением космонавта Сергея Рыжикова совершил перестыковку между модулями МКС. Стыковочное место было изменено с малого модуля «Рассвет» на модуль «Поиск».

мкс роскосмос союз мс-17
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