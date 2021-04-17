Шашлык оказался полезным средством в борьбе со стрессом

Москва, 17 апреля. Шашлык из любого вида мяса содержит необходимые для организма элементы, а пикники с ним помогают в борьбе со стрессом.

Шашлык является источником аминокислот, включая незаменимые для организма человека, которые не могут самостоятельно синтезироваться, а поступают с пищей. Они необходимы для формирования мышц. Об этом рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха «Ленте.ру».

Более того, шашлык повышает гемоглобин. Он является основным доставщиком железа в организме и стимулирует синтез мужского гормона — тестостерона. Шашлык также помогает быстро насытиться и чувствовать бодрость долгое время. Блюдо при этом является хорошим средством от стресса.

«Многие россияне ждут начала «сезона шашлыков», а при употреблении в пищу любимой вкусной еды в организме синтезируются такие гормоны счастья, как эндорфины и окситоцин, которые вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость», — сказала Макуха.

Ранее гастроэнтеролог рассказал, как выбрать хорошее мясо для шашлыков. Самым лучшим выбором для такого блюда будет продукт пожирнее. Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов рассказал, какое мясо использовать для приготовления на огне.

Специалист рекомендовал брать более жирный продукт, чтобы впоследствии у человека не возникло изжоги. В этом случае процесс переваривания происходит более качественно, а само мясо не задерживается надолго в желудке.