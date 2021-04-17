Amazon вложит $465 млн на съемки первого сезона сериала «Властелин колец»

Веллингтон, 17 апреля. Средиземье добралось до формата сериала и собирается бить рекорды.

Спонсором сериала станет Amazon Джеффа Безоса. Компания вложит в создание первого сезона около 465 млн долларов. Такие инвестиции сделают этот сериал самым дорогим за всю историю.

Раньше эксперты называли цифру в 500 млн долларов на производство нескольких сезонов «Властелина колец». Сериал планируется продолжительностью в пять сезонов, съемки которых пройдут в Новой Зеландии.

«Это фантастика, это действительно так… Это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных», — сказал министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Если спин-офф будет одобрен, то спонсором выступит Amazon. Пока неизвестно даже примерных дат премьеры сериала.

Ранее сообщалось о новых актерах для второго сезона «Ведьмака». Съемки продолжения начались в 2019 году.