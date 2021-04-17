IT-специалисты нашли опасную уязвимость в WhatsApp

, 17 апреля. Специалисты компании Сensus IT Security Works предупредили об опасности приложения WhatsApp для владельцев смартофонов с Android на борту.

Эксперты отмечают, что речь идет о версии приложения до 2.21.4.18. Особенности обмена конфиденциальными данными между пользователями мессенджера позволяют хакерам получить удаленный доступ к сообщениям и начать слежку за владельцем телефона, а также вмешиваться в разговоры.

Сотрудники компании посоветовали пользователям мессенджера на телефонах Android обновить приложение. Это нужно для обеспечения безопасности данных, говорится на сайте Census IT Security Works.

Накануне специалисты компании ESET выявили в WhatsApp уязвимость. По их словам, она угрожает миллионам пользователей приложения.