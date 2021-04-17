Прокуратура Украины возобновила дело о коррупции во времена президентства Порошенко

Киев, 17 апреля. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры на Украине отменил постановление о закрытии дела о коррупции времен экс-президента страны Петра Порошенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информирует, что и.о. главы САП во второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии мошеннического дела о расчете стоимости угля «Роттердам +». Вместе с этим было отменено постановление о возобновлении расследования.

Подчеркивается, что прокурор уже трижды закрывал данное дело. В первом случае его возобновил суд, в других — руководство САП. В НАБУ потребовали, чтобы в САП поменяли старшего прокурора группы из-за очевидной предвзятости Пономаренко.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Порошенко в организации акции с беспорядками. Участники мероприятия жгли петарды и бросали взрывпакеты возле офиса главы государства.