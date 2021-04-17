Японский циклон принесет дожди на выходные в Сахалин

Южно-Сахалинск, 17 апреля. Сильные дожди начались в субботу на юге Сахалина. По прогнозам синоптиков, осадки являются лишь предвестниками наступающего циклона с Японского моря.

Новая волна дождей ожидается в регионе в ночь на 18 апреля. Синоптики сообщают, что в воскресенье практически во всем регионе пройдут дожди. Правительство сообщило об отмене всех субботников в Южно-Сахалинске. Мероприятия перенесут на следующие выходные. Коммунальные службы продолжают работать в штатном режиме. Об этом информирует «КП-Сахалин».

Главгосэкспертиза одобрила строительство нефтепровода протяженностью 116,78 километров с пропускной способностью 2600 тонн нефти в сутки на Сахалине. Планируется, что новый нефтепровод соединит месторождения Сахалинморнефтегаза между собой.