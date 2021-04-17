NI: модернизация спасла российский бомбардировщик Ту-22

Москва, 17 апреля. Самолетами Ту-22 было трудно управлять, у них была масса недостатков. Однако затем они стали лучше, эволюционировав в Ту-22М.

Хотя Ту-22 имел характеристики, которые казались полезными, летать на нем было затруднительно. Он имел два двигателя, установленных над фюзеляжем рядом с хвостовой частью. Высокое размещение силовых установок усложняло техническое обслуживание, так как ремонтным бригадам требовались леса для доступа к турбинам. Об этом сообщает издание National Interest.

Крылья Ту-22 имели высокую стреловидность, что придавало самолету хорошие аэродинамические свойства на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях, но это оборачивалось плохой управляемостью на более низких показателях. У самолета также был длинный заостренный нос, чем-то напоминающий сверхзвуковой авиалайнер «Конкорд», и в обоих случаях пилоты изо всех сил пытались увидеть взлетно-посадочную полосу при посадке.

Бомбардировщику требовались длительные взлеты, поскольку у них была низкая подъемная сила. Кроме того, посадка производилась на более высоких скоростях, чем те, к которым привыкли летчики, что делало ее опасной операцией для неопытных пилотов.

Первые Ту-22 имели неприятную тенденцию к удару хвостом при взлете. Обшивка нагревалась во время сверхзвукового полета, что отрицательно сказывалось на управлении реактивным самолетом.

mil.ru / Министерство обороны РФ

Для оборонительного вооружения Ту-22 имел единственную 23-миллиметровую автоматическую пушку, прикрепленную к хвосту. Поскольку офицер по вооружению фактически не мог видеть, куда она нацелена, в качестве прицела использовался радар.

В дополнение к ассортименту средних неуправляемых бомб Ту-22 мог нести массивную неуправляемую бомбу ФАБ-9000 весом 9 тыс. кг. Помимо бомбовой нагрузки, самолет мог нести фотографическое оборудование и использоваться для аэрофотосъемки.

В конечном счете в 1974 году на смену Ту-22 пришел Ту-22М. Этот самолет также относится к сверхзвуковому классу, но у него изменяемая стреловидность, которая обладает превосходными характеристиками управляемости. Ту-22М более боеспособен и имеет удобную эргономику для пилота.

wikipedia.org / Alexander Beltyukov / CC BY-SA 3.0

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