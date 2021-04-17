Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 04:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:23
Общество
Японский циклон принесет дожди на выходные в Сахалин
04:09
Армия
NI: модернизация спасла российский бомбардировщик Ту-22
04:03
Политика
Госдеп США расценил контрсанкции России как эскалацию
04:02
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные
04:00
Общество
Стариков: Сначала нужно решить вопросы с Киевом, а потом заниматься водой
03:37
Политика
Собянин в прошлом году заработал 8,24 млн рублей
03:36
Происшествия
Московский каршеринг на бешенной скорости снес двух пешеходов
03:19
Экономика
Власти Подмосковья объяснили, как правильно оформить выплату на детей от 3 до 7 лет
03:05
Экономика
Пенсия за выслугу лет: кто имеет право, какие документы нужны для оформления
03:05
Политика
Посольство США в РФ не получало от Москвы официальных нот о санкциях
03:00
Общество
Алиса Хазанова поздравила Николая Хомерики с днем рождения в беседе с ФАН
02:48
Политика
Пушков объяснил, для чего Байден предложил Путину личную встречу
02:35
Общество
Собственников жилья в России могут избавить от оплаты выписок из ЕГРН
02:24
Технологии
Ракеты Илона Маска доставят астронавтов НАСА на Луну
02:22
Политика
Петербург за весь период вакцинации получил более 720 тыс. доз вакцин
02:21
Политика
Зеленский заявил, что Белоруссия понимает Украину лучше других стран
02:03
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова попросила называть себя Сергеем
02:00
Общество
Собственными силами: ученые Крыма сделали открытие, восстановив советский телескоп
01:54
Общество
Греция выразила стопроцентную готовность к закупкам «Спутника V»
01:50
Экономика
Британские СМИ: инвесторы ЕС и США игнорируют санкции против РФ
Все новости
NI: модернизация спасла российский бомбардировщик Ту-22
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0
Армия

NI: модернизация спасла российский бомбардировщик Ту-22

Самолетами Ту-22 было трудно управлять, у них была масса недостатков. Однако затем они стали лучше, эволюционировав в Ту-22М.

Москва, 17 апреля. Самолетами Ту-22 было трудно управлять, у них была масса недостатков. Однако затем они стали лучше, эволюционировав в Ту-22М.

Хотя Ту-22 имел характеристики, которые казались полезными, летать на нем было затруднительно. Он имел два двигателя, установленных над фюзеляжем рядом с хвостовой частью. Высокое размещение силовых установок усложняло техническое обслуживание, так как ремонтным бригадам требовались леса для доступа к турбинам. Об этом сообщает издание National Interest.

Крылья Ту-22 имели высокую стреловидность, что придавало самолету хорошие аэродинамические свойства на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях, но это оборачивалось плохой управляемостью на более низких показателях. У самолета также был длинный заостренный нос, чем-то напоминающий сверхзвуковой авиалайнер «Конкорд», и в обоих случаях пилоты изо всех сил пытались увидеть взлетно-посадочную полосу при посадке.

Бомбардировщику требовались длительные взлеты, поскольку у них была низкая подъемная сила. Кроме того, посадка производилась на более высоких скоростях, чем те, к которым привыкли летчики, что делало ее опасной операцией для неопытных пилотов.

Первые Ту-22 имели неприятную тенденцию к удару хвостом при взлете. Обшивка нагревалась во время сверхзвукового полета, что отрицательно сказывалось на управлении реактивным самолетом.

mil.ru  / Министерство обороны РФ

Для оборонительного вооружения Ту-22 имел единственную 23-миллиметровую автоматическую пушку, прикрепленную к хвосту. Поскольку офицер по вооружению фактически не мог видеть, куда она нацелена, в качестве прицела использовался радар.

В дополнение к ассортименту средних неуправляемых бомб Ту-22 мог нести массивную неуправляемую бомбу ФАБ-9000 весом 9 тыс. кг. Помимо бомбовой нагрузки, самолет мог нести фотографическое оборудование и использоваться для аэрофотосъемки.

В конечном счете в 1974 году на смену Ту-22 пришел Ту-22М. Этот самолет также относится к сверхзвуковому классу, но у него изменяемая стреловидность, которая обладает превосходными характеристиками управляемости. Ту-22М более боеспособен и имеет удобную эргономику для пилота.

wikipedia.org  / Alexander Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Ранее военный эксперт журнала Forbes Дэвид Акс проанализировал состояние ВВС Украины и объяснил, почему их невозможно обновить американскими истребителями F-15.

россия самолет армия ту-22
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Армия / NI: модернизация спасла российский бомбардировщик Ту-22
Рейтинг@Mail.ru