Госдеп США расценил контрсанкции России как эскалацию

Вашингтон, 17 апреля. Госдеп США выразил сожаление из-за ответных российских санкций и оставил за собой право ответить на них.

В ведомстве отметили, что контрсанкции России «ведут к эскалации». Об этом заявил представитель Госдепартамента ТАСС.

«Наши последние действия были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление», — сказал собеседник агентства.

Ранее Россия опубликовала ответные меры на санкции США. МИД Российской Федерации опубликовал список ответных мер на санкции Соединенных Штатов на сайте ведомства. В соответствующий перечень входит высылка американских дипломатов в количестве, соразмерном с акцией Вашингтона против российских послов.