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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Валерия Покидова
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные

Желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра с субботы объявлен в столице России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Москва, 17 апреля. Желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра с субботы объявлен в столице России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что погода на выходных будет потенциально опасной. В Москве и Московской области до понедельника ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, из-за чего и был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Жителей Москвы и Подмосковья со следующей недели ожидают сильные дожди и похолодание. Воскресенье будет последним теплым днем, когда показатели приблизятся к майским значениям. Уже со вторника погода вернется к показателям климатической нормы для этого времени года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

погода весна выходные
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