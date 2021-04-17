Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные

Москва, 17 апреля. Желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра с субботы объявлен в столице России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что погода на выходных будет потенциально опасной. В Москве и Московской области до понедельника ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, из-за чего и был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Жителей Москвы и Подмосковья со следующей недели ожидают сильные дожди и похолодание. Воскресенье будет последним теплым днем, когда показатели приблизятся к майским значениям. Уже со вторника погода вернется к показателям климатической нормы для этого времени года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.