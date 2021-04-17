Пенсия за выслугу лет: кто имеет право, какие документы нужны для оформления

, 17 апреля. Кто имеет право на назначение пенсии по выслуги лет, какие условия важны и куда подавать документы — в обзоре ФАН.

Пенсия за выслугу лет назначается при наличии у пенсионера длительного рабочего стажа (выслуги лет) в конкретной профессии. Она присваивается не по факту достижения определенного возраста, учитывается только длительность трудовой деятельности.

Условия назначения

Право на получение пенсии за выслугу лет имеют федеральные госслужащие, военнослужащие, космонавты и работники летно-испытательного состава.

Космонавтам пенсия назначается, если продолжительность спецстажа в соответствующих должностях составляет не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, из которых не менее десяти календарных лет у мужчин и не менее 7,5 года у женщин приходятся на работу в летно-испытательном подразделении. При этом один месяц в космосе засчитывается для них как пять месяцев рабочего стажа.

При определении права на «летную» пенсию учитывается занятость в летных испытаниях опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.

roscosmos.ru / Пресс-служба Роскосмоса

Госслужащие

В 2021 году пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим всех уровней власти (федеральных, региональных и муниципальных) назначается при наличии 17,5 года стажа на госслужбе и возраста для мужчин — 61,5 года, для женщин — 56,5 года.

Согласно пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию мужчин-госслужащих к 2028 году достигнет 65 лет, а женщины-госслужащие начиная с 2034 года будут уходить в заслуженный отпуск в 63 года.

Вместе с возрастом растут каждый год и требования к стажу, позволяющему получать государственную пенсию за выслугу лет. Каждый год указанный стаж растет на шесть месяцев: с 15 лет в 2016 году до 20 лет в 2026 году.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кто имеет право на досрочную пенсию

Досрочно уйти на заслуженный отдых могут сотрудники, работающие во вредных и опасных условиях (шахтеры, спасатели), врачи и педагоги, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера. За них работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование, и большинство таких сотрудников отправляется на заслуженный отдых в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

С учетом переходного периода продолжают выходить на пенсию на пять лет раньше обычного жители Севера. Для них минимальный стаж для досрочного назначения пенсии по-прежнему составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах.

adm-nao.ru / Пресс-служба Администрации Ненецкого автономного округа

Куда обращаться и какие нужны документы

Заявление в Пенсионном фонде РФ можно написать в любое время после появления прав на получении пенсии за выслугу лет. Первые выплаты пенсионер получит начиная с 1 числа месяца, в котором написано заявление. Как получить деньги, гражданин выберет сам: через Почту России или на банковский счет.

К заявлению необходим определенный пакет документов: паспорт; справка из бухгалтерии о размере средней зарплаты за каждый месяц; справка из отдела кадров о периодах службы, которые включаются в специальный стаж; копию военного билета и трудовой книжки.

Перед тем, как обращаться в ПФР, лучше уточнить конкретный перечень документов, поскольку он напрямую зависит от профессии будущего пенсионера.