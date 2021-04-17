Посольство США в РФ не получало от Москвы официальных нот о санкциях

Москва, 17 апреля. Дипломатическое представительство США в РФ изучает информацию о введенных в пятницу ответных санкционных мерах России. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.

Дипломат заявил, что американские представители видели опубликованное на сайте МИД РФ обращение. Сейчас посольство по данной тематике проводит консультацию с правительством США. Об этом информирует ТАСС.

Салливан сообщил, что подробностей действий Правительства РФ против диппредставительств нет. По его словам, официальной дипломатической корреспонденции от России не поступало.

Накануне сообщалось, что посольство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы. Меры начали действовать с 1 апреля. Салливан отметил, что во Владивостоке американское посольство по-прежнему будет закрыто.