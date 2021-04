Пушков объяснил, для чего Байден предложил Путину личную встречу

Москва, 17 апреля. Украина, Донбасс и возвращение к формату G8 могут стать основными темами возможной встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, считает сенатор Алексей Пушков.

В минувший вторник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Глава Белого дома предложил своему коллеге провести встречу в другой стране, на нейтральной территории. В четверг американский президент выступил с речью о взаимоотношениях США и России. Среди прочего он сообщил, что во время переговоров с российским коллегой был «искренен, почтителен», а сама беседа была «искренней и уважительной».

Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале задался вопросом: что именно Байден собирается предложить Путину на саммите, если он все же состоится? По его мнению, есть три причины изменившейся риторики в адрес Москвы со стороны главы Белого дома. Первая из них — «ужесточение тона» в адрес Украины со стороны Москвы.

По его мнению, Байден опасается, что негативные последствия будут слишком критичными для Украины, а значит это станет сильным ударом по позициям США, «которого Байден стремится избежать».

Именно поэтому, считает политик, американский президент просил своего коллегу не «перебарщивать» с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров.

Последняя причина, по словам Пушкова, «дает ключ к пониманию замысла Байдена».

«Он видит встречу с Путиным «мостом», который позволит вернуть Россию в «мировой сообщество», под которым Байден понимает «большую семерку». Именно это он хочет, чтобы услышал Путин. И, полагаю, в этом и есть его задумка. He really means it, как говорят в США», — заявил Пушков.