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Пушков объяснил, для чего Байден предложил Путину личную встречу
Невские Новости  /  Юлия Медведева
Политика

Пушков объяснил, для чего Байден предложил Путину личную встречу

Украина, Донбасс и возвращение к формату G8 могут стать основными темами возможной встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, считает сенатор Алексей Пушков.

Москва, 17 апреля. Украина, Донбасс и возвращение к формату G8 могут стать основными темами возможной встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, считает сенатор Алексей Пушков.

В минувший вторник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Глава Белого дома предложил своему коллеге провести встречу в другой стране, на нейтральной территории. В четверг американский президент выступил с речью о взаимоотношениях США и России. Среди прочего он сообщил, что во время переговоров с российским коллегой был «искренен, почтителен», а сама беседа была «искренней и уважительной».

Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале задался вопросом: что именно Байден собирается предложить Путину на саммите, если он все же состоится? По его мнению, есть три причины изменившейся риторики в адрес Москвы со стороны главы Белого дома. Первая из них — «ужесточение тона» в адрес Украины со стороны Москвы.

«Байден опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся а такой конфликт — и крупно проиграл», — пишет сенатор.

По его мнению, Байден опасается, что негативные последствия будут слишком критичными для Украины, а значит это станет сильным ударом по позициям США, «которого Байден стремится избежать».

«Вторая причина связана необходимостью вовлечь Россию в ограниченный диалог по важным для США проблемам, где без России — никак. Его явно тревожат новейшие российские стратегические вооружения, повышающие уязвимость США», — добавил Пушков.

Именно поэтому, считает политик, американский президент просил своего коллегу не «перебарщивать» с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров.

kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Последняя причина, по словам Пушкова, «дает ключ к пониманию замысла Байдена».

«Он видит встречу с Путиным «мостом», который позволит вернуть Россию в «мировой сообщество», под которым Байден понимает «большую семерку». Именно это он хочет, чтобы услышал Путин. И, полагаю, в этом и есть его задумка. He really means it, как говорят в США», — заявил Пушков.

В обмен на возрождение формата G8 Байден потребует от Москвы серьезных уступок. В первую очередь речь идет об отказе поддерживать республики Донбасса. Однако, как напомнил Пушков, российская сторона «уже не раз отвечала, что формат G8 для нее не представляет интереса».

Ранее публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью ФАН выразил мнение, что ждать «перезагрузки» в отношениях между Москвой и Вашингтоном после встречи американского и российского лидеров не стоит. В частности, об этом говорят действия Байдена, который с утра подписал новый пакет санкций против РФ, а вечером в своей речи заявил о желании наладить диалог. Политолог убежден, что если встреча Байдена и Путина состоится, то сведется она к тому, что «дедок выкатит свои гнилые предъявы и начнет на их основе качать права».

путин сша пушков байден
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