Собственников жилья в России могут избавить от оплаты выписок из ЕГРН

Москва, 17 апреля. Выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для собственников недвижимости в России могут стать бесплатными. С такой инициативой выступил Росреестр.

Соответствующий законопроект будет разработан в 2021 году. Подробнее об этом рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

«Инициатива подлежит согласованию со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином», — отметил глава ведомства.

На первом этапе, по словам Скуфинского, на бесплатные выписки смогут претендовать только собственники. В будущем нововведение станет доступным для всех физических и юридических лиц. Планируется также сократить количество видов выписок с 11 до двух.

В настоящее время в бюджет от выдачи выписок поступает примерно 2,5 млрд рублей в год. На эти деньги финансируется деятельность Росреестра.

«Если мы делаем выписку бесплатной, то нужно смотреть, за счет каких источников мы эту доходную часть компенсируем», — подчеркнул Скуфинский.

Росреестр ранее предупредил москвичей о мошенниках, действующих от имени ведомства. Они присылают москвичам письма о якобы необходимой легализации ранее приватизированного жилья.