Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 02:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:48
Политика
Пушков объяснил, для чего Байден предложил Путину личную встречу
02:35
Общество
Собственников жилья в России могут избавить от оплаты выписок из ЕГРН
02:24
Технологии
Ракеты Илона Маска доставят астронавтов НАСА на Луну
02:22
Политика
Петербург за весь период вакцинации получил более 720 тыс. доз вакцин
02:21
Политика
Зеленский заявил, что Минск понимает Киев лучше других стран
02:03
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова попросила называть себя Сергеем
02:00
Общество
Собственными силами: ученые Крыма сделали открытие, восстановив советский телескоп
01:54
Общество
Греция выразила стопроцентную готовность к закупкам «Спутника V»
01:50
Экономика
Британские СМИ: инвесторы ЕС и США игнорируют санкции против РФ
01:29
Общество
Доктор Комаровский устроил проверку здравомыслящим родителям
01:29
Экономика
Тестовый отказ от энергокольца БРЭЛЛ ударил по жителям Прибалтики
01:05
Политика
Власти Греции назвали условия въезда в страну россиян с 19 апреля
01:00
Политика
Вассерман заявил, что Байден «выкатит свои гнилые предъявы» на встрече с Путиным
00:53
Общество
В Госдуме подготовили закон о тюремном сроке для коллекторов
00:38
Политика
Пушков указал на противоречивость заявлений США о кораблях в Черном море
00:33
Общество
Терапевт заявил о смертельной опасности воды из-под крана
00:25
Общество
«Пальцы-сосиски» могут быть симптомом псориатического артрита
00:18
Политика
Вице-спикер СФ Косачев оценил эффективность российских санкций против США
00:00
Общество
Оговорки по Альцгеймеру: Байден снова все перепутал
23:57
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Королеве
Все новости
Ракеты Илона Маска доставят астронавтов НАСА на Луну
ФБА «Экономика сегодня» .
Технологии

Ракеты Илона Маска доставят астронавтов НАСА на Луну

Американский предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, получил контракт с NASA, сообщила руководитель программы пилотируемых космических полетов Кэти Людерс.

Калифорния, 17 апреля. Американский предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, получил контракт с NASA, сообщила руководитель программы пилотируемых космических полетов Кэти Людерс.

Астронавты отправятся на поверхность Луны на борту пилотируемого корабля Starship. Первый за последние десятилетия полет назначен на 2024 год. Лунная программа получила название «Артемида».

«Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну», — сказала Кэти Лудерс.

Контракт NASA со SpaceX поддержал сам президент США Джо Байден. В администрации Белого дома пока не уточняют, как долго продлится экспедиция на Луну.

Напомним, что сверхтяжелый корабль Starship впервые представили 28 сентября 2019 года. По словам Илона Маска, он примет участие в новой лунной программе США. Дальше — в колонизации Марса. Целая серия испытаний пока не увенчалась успехом. В последний раз корабль взорвался после приземления.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск ранее пообещал сделать реальностью полеты и посадки на Марс в ближайшие несколько лет. Американский миллиардер намерен претворить планы по осваиванию планеты с помощью космических кораблей Starship.

Илон Маск spacex nasa
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Технологии / Ракеты Илона Маска доставят астронавтов НАСА на Луну
Рейтинг@Mail.ru