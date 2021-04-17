Ракеты Илона Маска доставят астронавтов НАСА на Луну

Калифорния, 17 апреля. Американский предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, получил контракт с NASA, сообщила руководитель программы пилотируемых космических полетов Кэти Людерс.

Астронавты отправятся на поверхность Луны на борту пилотируемого корабля Starship. Первый за последние десятилетия полет назначен на 2024 год. Лунная программа получила название «Артемида».

«Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну», — сказала Кэти Лудерс.

Контракт NASA со SpaceX поддержал сам президент США Джо Байден. В администрации Белого дома пока не уточняют, как долго продлится экспедиция на Луну.

Напомним, что сверхтяжелый корабль Starship впервые представили 28 сентября 2019 года. По словам Илона Маска, он примет участие в новой лунной программе США. Дальше — в колонизации Марса. Целая серия испытаний пока не увенчалась успехом. В последний раз корабль взорвался после приземления.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск ранее пообещал сделать реальностью полеты и посадки на Марс в ближайшие несколько лет. Американский миллиардер намерен претворить планы по осваиванию планеты с помощью космических кораблей Starship.