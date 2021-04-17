Зеленский заявил, что Минск понимает Киев лучше других стран

Минск, 17 апреля. Жители Белоруссии заслуживают лучшего будущего, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

В разговоре с интервьюером французского издания, глава Украины ответил, какие государства лучше всего понимают страну. По словам украинского лидера, к ним относятся страны, которые раньше входили в состав Советского Союза, включая Республику Беларусь.

«Я считаю, что они заслуживают другого будущего, другого настоящего даже», — высказался политик.

Он отметил, что страны Балтии отлично понимают ситуацию, происходящую в стране. Президент уверен, что молодые парни и девушки очень любят города Украины, постоянно приезжают и путешествуют по стране. При этом, Киев не признает итоги выборов 2020 года, а также власть Александра Лукашенко. Украинские власти поддерживают белорусскую оппозицию.

Ранее глава Министерства финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов рассказал, что Минск рассчитывает на перечисление второго транша российского государственного кредита в размере 500 миллионов долларов в первом полугодии 2021 года до конца июня. Первый транш был перечислен 30 декабря 2020 года.