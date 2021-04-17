Дочь Ефремова попросила называть себя Сергеем

Москва, 17 апреля. Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария объявила свое новое имя и гендер. Теперь он просит называть себя Сергей Ефремов.

На своей странице в Instagram наследница Ефремова объявила, что теперь она «небинарный трансмаскулинный человек» по имени Сергей. Вскоре она, или теперь он, намерена пройти гормональную терапию, так как не имеет намерения оставаться девушкой в физическом плане.

«Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный — тот, который типа не мужик и не женщина. Транс — тот, чей гендер не совпадает в приписанным ему при рождении. Маскулинный — мужик на чуть-чуть, на полшишечки. Мужик, но не обязательно мужик», — написал Сергей Ефремов.

Проходить через пластическую операцию Сергей не собирается, несмотря на подготовку к курсу гормональных препаратов.

«Я не хочу «остаться девочкой»», — подчеркнул он.

instagram.com / @amefremova

Свой аккаунт в Twitter Сергей также переименовал в «Брат Сергей». В описании профиля он указал несколько своих гендерных характеристик, а также подходящее местоимение, которое можно использовать при разговоре: he/them (он/им).

Анна Мария Ефремова родилась в браке Ефремова с Ксенией Качалиной. После развода родителей девочка осталась жить с матерью. В одном из интервью ранее Анна Мария признавалась, что мать часто избивала ее, а с отцом она виделась пару раз в неделю. По ее словам, большую часть своего детства она не помнит вовсе, а то, что осталось в памяти, хочется забыть.

После того как Ефремов оказался в колонии из-за смертельного ДТП, заботу о его дочери взяли на себя крестная мама — актриса Рената Литвинова, а также пятая жена Ефремова Софья Кругликова.