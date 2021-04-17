Греция выразила стопроцентную готовность к закупкам «Спутника V»

Афины, 17 апреля. Поставки «Спутника V» начнутся после одобрения Европейским агентством лекарственных средств использования российской вакцины, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

По словам министра, это единственное условие для того, чтобы начать вакцинацию в стране «Спутником V». Он подчеркнул, что Афины не имеют предвзятого отношения к российской вакцине.

«Стопроцентно. Как только он получит одобрение, он («Спутник V». — Прим. ФАН) станет частью пакета вакцин, которые странам разрешено использовать», — сказал министр.

Власти Греции — строгие приверженцы общеевропейского подхода, заявил Харис Теохарис. Поэтому закупки «Спутника V» в обход Евросоюза напрямую у России пока не комментируют.

«Мы страна, которая верит в европейскую интеграцию, поэтому считаем, что нам надо создавать общие институты даже за пределами политического измерения», — заключил он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала поставки «Спутника V» в Азербайджан. В республику отправят свыше 100 тыс. доз вакцины.