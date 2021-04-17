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Британские СМИ: инвесторы ЕС и США игнорируют санкции против РФ
Федеральное агентство новостей
Экономика

Британские СМИ: инвесторы ЕС и США игнорируют санкции против РФ

Аналитики считают, что новые американские ограничения не создадут проблем российскому рынку. Госбанки России показали, что у них есть ответ на потерю зарубежного спроса.

Москва, 17 апреля. Аналитики считают, что новые американские ограничения не создадут проблем российскому рынку. Госбанки России показали, что у них есть ответ на потерю зарубежного спроса.

Санкции президента США Джо Байдена, направленные против России, спровоцировали незначительное колебание финансовых рынков РФ, но иностранные инвесторы и аналитики считают, что Кремль избежит серьезного ущерба экономике. Об этом сообщает ИноСМИ.

После введения ограничений падение рубля составило более 2%, а основным риском для российских рынков стал запрет институтам США приобретать новые выпуски суверенных бондов РФ. Однако уже к закрытию рынков валюта России практически вернула прежние позиции. Управляющие фондами отмечают, что санкции, касающиеся новых выпусков, — это мягкие действия Вашингтона.

«Как вы знаете, даже сущий ад — это значительно лучше, чем неопределенность. Самые плохие ожидания не оправдались. Это неприятно, однако принятые меры, на самом деле, не смогут расшатать российскую экономику», — сказал директор по инвестициям компании Aberdeen Standard Виктор Сабо.

ФБА «Экономика сегодня»  / 

Инвесторы, которые уже несколько лет вынуждены работать при активных санкциях в отношении Кремля, считают, что низкий показатель долга и высокая доходность по-прежнему делают российские облигации одним из наиболее выгодных предложений среди государств с развивающейся экономикой.

Ранее стало известно, что российское правительство внесло в санкционный список восемь американских граждан. Среди них есть генпрокурор, руководитель МВД и директор национальной разведки США, а также прочие лица, ведущие антироссийский курс.

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