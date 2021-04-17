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Доктор Комаровский устроил проверку здравомыслящим родителям
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Общество

Доктор Комаровский устроил проверку здравомыслящим родителям

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал о признаках, которые отличают осознанных и здравомыслящих родителей.

Киев, 17 апреля. Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал о признаках, которые отличают осознанных и здравомыслящих родителей.

Накануне украинский врач и блогер посредством своей страницы в Instagram разместил пост, посвященный родителям. С его помощью он рассказал, какими должны быть здравомыслящие и осознанные родители. По мнению доктора, такие мамы и папы все решения относительно их детей принимают совместно.

Комаровский отмечает, что здравомыслящие родители не боятся задавать вопросы, они уточняют или переспрашивают. Они могут не соглашаться с общественным мнением. Кроме того, доктор считает, что осознанные мама и папа всегда сомневаются, учатся, принимают решения спокойно, не поддаваясь эмоциями. Они проявляют ответственность и стремятся принимать решения самостоятельно.

«А еще придерживаются одной стратегии и выполняют свои обещания! Если устанавливают правила, то соблюдают их вместе. Чтобы у детей не было возможности пойти от «плохой мамы» к «доброму папе» и наоборот», — отмечает один из подписчиков.

«И бабушкам нужно напоминать, что это ваши дети и в конечном итоге вы будете отвечать за все принятые решения, поэтому последнее слово всегда за родителями. Главное, чтобы реально папа с мамой были на одной волне, тогда и скандалов меньше», — дополнил пост комментатор.

Ранее доктор Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о благоприятных условиях для зачатия детей.

instagram соцсети доктор Комарвоский
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